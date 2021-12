Grizzlies vencem OKC por 73 pontos, a maior diferença da história da NBA

Os Memphis Grizzlies venceram, em casa, os Oklahoma City Thunder por 152-79, uma vantagem de 73 pontos que representa a maior vantagem da história da NBA.

Até à data, o registo datava de 1991, quando os Cavaliers venceram os Heat por 68 pontos, um registo quebrado por cinco pontos.

A maior diferença de pontos desta temporada era de 43, com o mesmo protagonista, mas num papel diferente, com os os Grizzlies a perder para os Minnesota Timberwolves.

Jarren Jackson Jr. foi o melhor marcador do jogo, com 27 pontos, seguido de De'Anthony Melton, com 16. Santi Aldama registou um duplo-duplo, com 18 pontos e 10 assistências.

O melhor marcador dos OKC foi o quinto melhor marcador do jogo. Luguentz Dort, com apenas 15 apontados.

Os Grizzlies estão agora com um registo de 12 vitórias e 10 derrotas, no quinto lugar da conferência oeste. Fora dos "play-offs" estão os Oklahoma City Thunder, com seis vitórias e 16 derrotas.