Futsal. Sporting a um empate da “final four” da Liga dos Campeões

O Sporting goleou o Hovocubo, dos Países Baixos, por 8-2, na segunda jornada do Grupo B na Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal.

No próximo domingo, os leões ficam a um empate de garantir a passagem à “final four” na partida contra os russos do Ekaterimburgo.

Os golos da equipa da casa foram apontados por Waltinho (2), Zicky (2), Cardinal e Cavinato (3).

Com a vantagem no marcador, Nuno Dias rodou muito a equipa no segundo tempo e até deu para estrear o jovem Bruno Maior, de 17 anos.