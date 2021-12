Sporting e Benfica vencem na Ronda de Elite da Champions

As equipas masculinas de futsal de Sporting e Benfica venceram, esta quinta-feira, na Ronda de Elite da Liga dos Campeões.

Os leões triunfaram frente ao Olmissum, da Croácia, por 3-1. Alex Merlim bisou e Cavinato completou, antes de Pavic reduzir.

Os encarnados golearam o Uragan, da Ucrânia, com um golo de Chisskhala, a abrir, e um "hat-trick" de Afonso Jesus. Falta apenas uma vitória ao Benfica para garantir uma vaga na "final four" da prova.

O grupo do Sporting decorre no Pavilhão João Rocha, ao passo que o do Benfica tem como casa o Pavilhão da Luz.