Giannis marca 40 e decide jogo frente aos Hornets

O Milwaukee Bucks venceram, em casa, os Charlotte Hornets por 127-125, com Giannis Antetokounmpo a ser decisivo mais uma vez.

O grego apontou 40 pontos, 12 ressaltos e nove assistências, numa exibição totalmente dominante e que terminou com o cesto da vitória, a dois segundos do fim, numa altura em que as equipas estavam empatadas a 125.

Giannis contrariou as boas exibições da equipa de Charlotte. LaMelo Ball apontou 36 pontos, Kelly Jr. Oubre apontou 25 e Miles Bridges registou 21.

Os Bucks continuam num grande momento de forma e igualam os Bucks com o segundo melhor registo da Conferência Este, com 14 vitórias e 8 derrotas, apenas superado pelos Brooklyn Nets.

Outros resultados

Indiana Pacers 111-114 Atlanta Hawks

Orlando Magic 108-103 Denver Nuggets

Washington Wizards 115-107 Minnesota Timberwolves

Boston Celtics 88-87 Philadelphia 76ers

Miami Heat 85-111 Cleveland Cavaliers

New Orleans Pelicans 107-139 Dallas Mavericks

Oklahoma City Thunder 110-114 Houston Rockets

Los Angeles Clippers 115-124 Sacramento Kings