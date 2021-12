FC Porto perde em Barcelona na Liga dos Campeões de andebol

O FC Porto perdeu no reduto do Barcelona, campeão europeu em título, por 38-31, esta quinta-feira, em jogo da Liga dos Campeões de andebol.

Os catalães entraram muito fortes e chegaram rapidamente a uma vantagem de sete golos. Levaram o jogo para intervalo com 20-13. Na segunda parte, o FC Porto não conseguiu, sequer, reduzir a diferença.

Com este resultado, o Barcelona sobe ao quarto lugar do grupo G, com 11 pontos, os mesmos do Paris Saint-Germain, terceiro, menos dois do que o Veszprém, segundo, e menos três do que o Kielce, que lidera.

O FC Porto encontra-se na quinta posição, com cinco pontos.