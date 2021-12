COI voltou a falar com Peng Shuai e marcou encontro para janeiro

O Comité Olímpico Internacional (COI) voltou a falar com a tenista Peng Shuai por videochamada, no dia em que a WTA, associação de ténis feminino, suspendeu os torneios previstos para a China.

A tenista acusou, em novembro, um ex-membro do governo chinês de abuso sexual, numa publicação que foi imediatamente retirada da rede social chinesa Weibo.

Apesar de ter reaparecido em 21 de novembro num restaurante de Pequim e num torneio de ténis na capital chinesa, de acordo com vídeos publicados pelos meios de comunicação oficiais chineses, e de já ter falado, através de videoconferência, com o presidente do Comité Olímpico Internacional, a WTA continua a ter dúvidas quanto à liberdade da atleta.

O COI partilha a preocupação e garante ter marcado encontro presencial para o início de 2022.

"Partilhamos as preocupações de muitas outras pessoas sobre a segurança de Peng Shuai. É por isso que ontem uma equipa do COI teve outra videochamada com ela. Oferecemos-lhe amplo apoio, vamos manter contacto regular com ela e já combinámos um encontro pessoal em janeiro", pode ler-se na nota.

Peng Shuai, que já foi líder do ‘ranking’ mundial da variante de pares, venceu 23 títulos de pares femininos, entre os quais Wimbledon, em 2013, e Roland Garros, em 2014,