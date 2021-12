A equipa feminina de futsal do Benfica entrou com o pé direito no grupo A da Liga dos Campeões de futsal, esta quinta-feira.

Em Lugo, Espanha, as tetracampeãs nacionais derrotaram o Tesla Kharkiv, da Ucrânia, por 4-0. Angélica Alves, Raquel Santos, Leninha e a guarda-redes Ana Catarina apontaram os golos do encontro.

O Benfica volta a jogar no sábado, às 15h15, diante do Pescara, de Itália.