Atletas viram-se contra a Federação. "Impossível não pensar que este jogo não esteja viciado"

Vários atletas portugueses emitiram, esta quinta-feira, nas redes sociais, um comunicado muito crítico em relação à Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), em que pedem a demissão da atual Direção.

Os olímpicos Sara Moreira, Jéssica Augusto, Dulce Félix, Ana Cabecinha, Rui Pedro Silva, Salomé Rocha e Tsanko Arnaudov são alguns dos atletas que publicaram um longo comunicado no Instagram, em que, "face aos múltiplos acontecimentos", uns recentes e outros mais antigos, declaram que "chegou o momento de dizer basta e mostrar, de uma forma clara e transparente", o seu desagrado para com a Direção da FPA.

"A nossa modalidade vem sendo fustigada por mau dirigismo e está a seguir para um caminho sem retorno. (...) Lembrem-se que a Federação Portuguesa de Atletismo está ao serviço dos atletas, treinadores e clubes e não o contrário como tem demonstrado nos últimos tempos. Deste modo, solicitamos que reflitam sobre o assunto, e se sentirem que já deram tudo à modalidade e que não têm condições para alterar este paradigma, então certamente chegarão à conclusão de que só vos resta uma opção, a demissão", pode ler-se no comunicado em causa.

Atletas sem palavra a dizer nas eleições

Os atletas consideram que a atual Direção da FPA não tem "competências necessárias" para desempenhar a sua função. Entre vários episódios, apontam "a falta de capacidade organizativa" de um Campeonato Nacional que "prejudicou a prestação dos atletas" que participaram e "teve consequências na classificação individual e coletiva".

"Vários dias se passaram e um silêncio ensurdecedor se mantêm sobre este caso, mais uma vez demonstrando que o presidente da [FPA] apenas surge nos bons momentos, não dando a cara quando a Federação que representa prejudica atletas e clubes, passando uma má imagem para toda a comunidade desta modalidade e não só", lê-se.

Os atletas assinalam que não foram eles que escolheram a atual Direção, que recentemente venceu as eleições para os órgãos sociais da FPA.

"Será o argumento que os atuais responsáveis utilizarão para se defenderem, contudo, apesar de existir uma Associação de Atletas de Alta Competição, a qual deveria ser a representação de nós atletas, que também foi democraticamente eleita mas com impossibilidade de voto nas últimas eleições, temos conhecimento, que este direito lhes foi negado. Relembrando que, os membros da anterior Associação, a qual nunca exerceu funções, apenas se serviu do direito de voto para eleger estes órgãos sociais da Federação, aproveitando inclusive para alguns desses elementos fazerem parte da mesma", criticam.

"Fica impossível pensar que não esteja viciado"

Os atletas declaram, por fim, que a Direção da FPA "não é de todo séria e isso está à vista de todos": "Quem vota são as associações, não se preocupando com desagrado geral dos atletas, fica impossível não pensar que este jogo não esteja viciado, pois a cada quatro anos, com uma opinião geral de desagrado, esta direção mantêm-se. Assim entendemos que, os votos das Associações Distritais não representam o mais importante desta modalidade, que somos nós atletas."

Os atletas pedem para ser ouvidos pelas associações e consideram que merecem "um atletismo diferente, um atletismo melhor".

"Queremos gente séria, com ideias e vontade de trabalhar, para nos proporcionarem um futuro melhor. Queremos uma modalidade inovadora, com valores e que possa servir os nossos jovens, dando-lhes assim as condições necessárias para verem no atletismo um caminho para a concretização dos seus sonhos", pode ler-se.