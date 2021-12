Benfica goleia Haladás por 8-3 na Liga dos Campeões de Futsal

O Benfica goleou o Haladás, da Hungria, por 8-3 e entrou a ganhar na Liga dos Campeões de Futsal, esta quarta-feira, no Pavilhão Fidelidade, em Lisboa.

Tayebi apontou dois grandes golos e esteve em grande destaque. Jacaré e Fits também bizaram na partida. Bruno Cintra e Nílson marcaram um golo cada.

O brasileiro Arthur não celebrou nenhum tento, mas fez cinco assistências para golo, no decorrer do jogo.

Do lado do Haladás, Rezala e Dróth reduziram a desvantagem e Rafael Henmi marcou na própria baliza.

Com este resultado, o Benfica sobe à liderança do Grupo D, com três pontos, os mesmos que o Uragan Ivano-Frankovsk, da Ucrânia, que esta quarta-feira derrotou o Levante, de Espanha, por 5-3.

Esta quinta-feira, o Benfica volta a jogar no segundo jogo da Ronda de Elite, defrontando o Uragan Ivano-Frankovsk, às 20h30, no Pavilhão Fidelidade.

Já o Sporting entra em ação também esta quinta-feira, numa partida contra o MNK Olmissum da Croácia, em jogo da primeira jornada da Ronda de Elite.