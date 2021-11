O Benfica venceu e o Sporting empatou, esta terça-feira, na quinta jornada da fase de grupos da Liga Europeia de andebol.

Os encarnados derrotaram, na Luz, o Cocks, da Finlândia, por 37-23. Os leões estiveram a perder por seis golos, mas conseguiram empatar com o Pelister, da Macedónia do Norte, por 27-27.

Benfica é o primeiro classificado do grupo B, juntamente com o TBV Lemgo, com oito pontos. O Sporting lidera o grupo D, com sete pontos, os mesmos do Nimes Gard.