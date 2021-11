Luís Sénica é o novo presidente da federação europeia de patinagem

O presidente da Federação de Patinagem de Portugal (FPP), Luís Sénica, foi eleito por aclamação presidente da federação europeia (World Skate Europe), na assembleia eletiva que decorreu em Roma, em Itália.

Luís Sénica, de 57 anos, sucede ao compatriota Fernando Claro que manifestou à World Skate o seu desejo de não continuar, e vai acumular a presidência da FPP com a presidência da entidade responsável pela patinagem a nível europeu.

O dirigente manifestou-se "feliz pela eleição e por Portugal" e afirmou estar determinado a "trabalhar para uma patinagem forte na Europa".

No seu discurso no congresso, Luís Sénica defendeu a "criação de um modelo de trabalho socialmente responsável, inovador e integrador, para que seja possível encontrar soluções inteligentes para as diferentes disciplinas e os seus diferentes níveis".

Luís Sénica, que era o único candidato a sufrágio, elegeu ainda "o diálogo com as federações" como sendo fundamental" e a "chave para a mudança na Europa".