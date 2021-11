Morreu António Rijo, antigo selecionador de voleibol

Morreu o antigo jogador internacional de voleibol e selecionador nacional António Rijo, figura incontornável da história do Leixões, aos 78 anos, informou, esta quinta-feira, a Federação Portuguesa de Voleibol (FPV).

“A FPV, profundamente consternada com o falecimento de António Rijo, endereça à família do saudoso amigo e ao Leixões SC as mais sentidas condolências, associando-se desta forma ao momento de luto que atravessa o voleibol e o desporto nacional”, refere o organismo.

António Rijo, que conta com vários títulos nacionais no seu palmarés, enquanto atleta e treinador do Leixões, capitaneou a equipa das quinas por nove anos e orientou as seleções nacionais de masculinos e femininos.

“Hoje parte um dos filhos da terra, um ícone do nosso clube e do desporto nacional”, refere o Leixões no site oficial, realçando que António Rijo dedicou toda a sua vida ao clube, à modalidade e à cidade de Matosinhos.

O funeral de António Rijo realiza-se na sexta-feira, às 14h30, no Tanatório de Matosinhos, onde o corpo se encontra em câmara ardente.