LeBron regressa em modo "King" para acabar com a crise de resultados dos Lakers

LeBron James voltou de suspensão, na madrugada desta quinta-feira, para acabar com a crise de resultados dos Los Angeles Lakers e levá-los à vitória sobre os Indiana Pacers, por 116-124, após prolongamento.

O "King", que fora suspenso por um jogo por agressão a Isaiah Stewart, dos Detroit Pistons, derrubou os Pacers com 39 pontos. Foi bem escudado por Russell Westbrook, com 20 pontos, e Malik Monk, com 17. Carmelho Anthony e Wayne Ellington acrescentaram, cada um, 14 pontos.

Nos Pacers, foi Malcolm Brogdon, com 28 pontos, quem mais se destacou. Domantas Sabonis assinou um duplo-duplo de 14 pontos e 12 ressaltos.

Com esta vitória, Los Angeles sobe à nona posição do Oeste, na zona do "play-in" para a fase a eliminar, com igual número de vitórias e derrotas. Indiana está no 13.º lugar do Este, com oito vitórias e 12 derrotas.