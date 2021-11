Nuno Borges avança para os quartos de final no “challenger” do Bahrain

O tenista Nuno Borges eliminou o turco Cem Ikel, que era o segundo cabeça de série do “ challenger” do Bahrain, e apurou-se para os quartos de final do torneio.

O português, número 262 do “ranking” ATP, venceu o número 145 por 2-0, com os parciais de 6-3 e 6-1.

Borges vai agora defrontar o russo Evgeny Karlovskiy (302º do “ranking”), esta quinta-feira.

Há outro português no torneio. Gonçalo Oliveira (288º) vai defrontar o francês Antoine Esoffier, número 314 do “ranking” ATP.