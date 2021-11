Durant e "rookie" ajudam Nets a vencer em Cleveland

Os Brooklyn Nets subiram à liderança da Conferência Este, na madrugada desta terça-feira, com uma vitória sobre os Cavaliers, em Cleveland, por 112-117.

Kevin Durant foi o melhor marcador da partida, com 27 pontos. LaMarcus Aldridge, com um duplo-duplo de 21 pontos e 11 ressaltos, Patty Mills, com 17 pontos, e James Harden, com 14 pontos e 14 assistências, também se destacaram.

O "rookie" Cam Thomas, que há dois dias estava na G League (liga de desenvolvimento da NBA), ajudou os Nets a manter a vantagem no marcador, com 11 pontos em menos de 15 minutos.

Do lado dos Cavaliers, que averbaram a quarta derrota consecutiva, de pouco valeram os duplos-duplos de Darius Garland (24 pontos e 11 assistências) e Jarrett Allen (20 pontos e 15 ressaltos), além dos 22 pontos de Lauri Markkanen.

Com isto, Brooklyn passa a liderar a Conferência Este, com um saldo de 13 vitórias e cinco derrotas. Cleveland está na décima posição, com um registo de nove triunfos e nove derrotas.