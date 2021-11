China pede que se pare de politizar caso de Peng Shuai

Peng Shuai, de 35 anos, antiga número um do "ranking" mundial de ténis de pares, acusou Zhang Gaoli, no início de novembro, de forçá-la a ter relações sexuais há três anos.

A Associação de Ténis Feminino (WTA), órgão que supervisiona o circuito profissional feminino, ameaçou retirar os seus negócios da China se o regime do Presidente Xi Jinping não esclarecer as acusações de Peng.

A tenista finalmente apareceu, no domingo, durante uma videoconferência com o presidente do Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, a garantir que está "bem e a salvo" .

A história de Peng Shuai





Peng Shuai, de 35 anos, publicou sua conta oficial da rede social Weibo (equivalente ao Twitter na China) uma carta aberta a Zhang Gaoli, primeiro vice-primeiro ministro chinês entre 2013 e 2018, em que o acusou de forçá-la a ter relações sexuais há três anos. O "post" foi apagado e a conta de Peng bloqueada a pesquisas.

Segundo as capturas de ecrã que ainda sobrevivem da publicação, a relação entre Peng Shuai e Zhang Gaoli começara há mais de 10 anos, quando o político era o líder do Partido Comunista da China (PCC) de Tianjin, e terminara quando ele fora promovido ao Comité Permanente do Politburo Central do PCC, em Pequim.

Um dia, há cerca de três anos, segundo o "post", quando Zhang Gaoli, hoje de 75 anos, já se tinha reformado, Peng Shuai terá sido subitamente convidada para jogar ténis com ele em Pequim. Depois disso, Zhang e a mulher, Kang Jie, convidaram Peng para casa deles. Aí, a tenista alega que foi pressionada para ter relações com Zhang.

"Naquela tarde, primeiro, não concordei e não parava de chorar", escreveu Peng. Depois de jantar com Zhang e a mulher, e depois de grande insistência do político, a tenista cedeu: "Estava em pânico e assustada e concordei fazê-lo com os meus sentimentos por ti de há sete anos."