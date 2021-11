João Sousa volta a ser o número um do ténis português

O melhor tenista nacional da história está a recuperar a forma perdida e termina o ano com boas prestações no circuito Challenger. No seu último torneio da época, em Helsínquia, na Finlândia, João Sousa perdeu na final para o eslovaco Alex Molcan , que com o triunfo entrou no "top-100" da classificação, fixando-se no lugar 86.

João Sousa é o novo número um do ténis nacional, depois de registar a subida ao lugar 137 do "ranking" ATP. O tenista português ganhou 10 posições, em relação à última atualização, e ultrapassou Pedro Sousa, que caiu para o lugar 146.

Ainda no que diz respeito aos atletas portugueses, Frederico Ferreira Silva mantém o estatuto de número três nacional. Subiu quatro lugares, está na posição 209.

No topo da classificação, registo para a entrada de Jack Sinner no "top-10". O italiano, agora no 10.º posto, troca de posição com o canadiano Felix Augier-Aliassime, que cai para o 11.º lugar.

Novak Djokovic lidera o "ranking" mundial, com Daniil Medvedev no segundo posto e Alex Zverev no terceiro. O alemão está atrás do russo, mas bateu Medvedev no ATP Finals, em Turim, no fim de semana.