O Sporting venceu o Benfica, por 5-2, no dérbi da jornada 9 do campeonato de futsal.

No pavilhão João Rocha, com público, os encarnados chegaram ao intervalo em vantagem, por 2-1.

No entanto, na segunda parte, os leões reagiram e deram a volta ao marcador, com quatro golos.

Com este triunfo, a equipa de Alvalade assume a liderança isolada do campeonato, com mais dois pontos do que o Fundão e mais três do que o rival Benfica.

9ª Jornada Modicus 0-4 SC Braga Sporting 5-2 Benfica Intervalo: 1-2 0-1 Miguel Ângelo (pb) 1-1 Cardinal 1-2 Jacaré 2-2 Alex Merlim 3-2 Caio Ruiz 4-2 Waltinho 5-2 Alex Merlim

