Portugal queria jogar e volta a criticar final do Espanha – França

O selecionador de hóquei em patins garante que Portugal estava preparado “para jogar” contra Itália no Europeu, apesar dos dois casos de Covid-19 no plantel.

“Vínhamos preparados para jogar. Foi a World Skate que decidiu e nós respeitamos a decisão. Iamos ter menos dois jogadores importantes, mas preparamo-nos para o jogo”, disse Renato Garrido.

A equipa das quinas confirmou que dois jogadores testaram positivo este sábado.

Fazendo o balanço do Europeu, Renato Garrido reconhece que “não estivemos ao nível que queríamos estar em todos os jogos”, mas “enquanto treinador sinto-me bastante orgulhoso dos meus jogadores”.

Já sobre a polémica do Espanha – França, o técnico luso volta a deixar críticas: “Cada um se revê na forma de estar na vida. Quem toma estas atitudes no desporto, toma-as na vida. As pessoas façam bem uma reflexão”.