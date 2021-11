Federação de Patinagem repudia "comportamentos anti-desportivos" de França e Espanha

A partida terminou envolta em polémica depois de as duas equipas terem feito os últimos minutos em ritmo de treino, quando a Espanha vencia a partida por 3-1. De tal forma que os dois capitães foram admoestados com cartão azul.

A Federação de Patinagem de Portugal condena as seleções nacionais de hóquei em patins de França e Espanha por “não aplicarem os valores de ética e fair play”, no jogo da última sexta-feira a contar para o Campeonato da Europa.

Esta diferença de dois golos servia às duas Seleções que, assim, voltam a encontrar-se este sábado para a final do torneio.

Em comunicado, a federação portuguesa diz assumir as suas “responsabilidades desportivas” neste Campeonato da Europa, “com a mesma convicção” com que repudia “todos os comportamentos anti-desportivos que, além de impactarem negativamente no nosso desporto e da credibilidade das nossas competições, ferem a verdade da ética e do desporto”.