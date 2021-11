Edo Bosh. “É um dia triste para o hóquei em patins”

O treinador adjunto da Seleção de hóquei em patins estava triste com o que aconteceu na parte final do Espanha – França no Europeu da modalidade.

“Cada um tem os seus valores no desporto e na vida. Não me identifico com o que se passou e é um dia triste para o hóquei em patins. Se queremos melhorar a modalidade não pode ser com espetáculos como este", refere Edo Bosh.

A partida terminou envolta em polémica depois de as duas equipas terem feito os últimos minutos em ritmo de treino. De tal forma que os dois capitães foram admoestados com cartão azul.

O resultado serviu a Espanha e França e as duas seleções vão disputar a final, este sábado, em Paredes.

Já sobre a goleada desta sexta-feira contra Andorra, Bosh considera que tiveram “de lutar contra nós mesmos antes de lutar contra Andorra, com todo o respeito por eles. Mas acho que dentro das nossas capacidades fizemos um grande jogo e dou os parabéns à equipa”.

Este sábado “vamos honrar novamente o emblema que levamos ao peito. Vamos fazer tudo para conquistar o terceiro lugar" contra a Itália.