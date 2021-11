WTA ameaça sair da China após desaparecimento de Peng Shuai

A Associação de Ténis Feminino (WTA) ameaçou, esta sexta-feira, retirar todos os seus torneios da China, na sequência do desaparecimento da tenista Peng Shuai, que no passado dia 2 de novembro acusou um antigo vice-primeiro-ministro sénior daquele país de coerção sexual. Peng Shuai, de 35 anos, publicou sua conta oficial da rede social Weibo (equivalente ao Twitter na China) uma carta aberta a Zhang Gaoli, primeiro vice-primeiro ministro chinês entre 2013 e 2018, em que o acusou de forçá-la a ter relações sexuais há três anos. O "post" foi apagado e a conta de Peng bloqueada a pesquisas. A tenista não foi vista em público desde então e o seu paradeiro é desconhecido.

Em entrevista à CNN, na madrugada desta sexta-feira, o CEO e presidente da WTA, Steve Simon, garantiu estar disposto a perder milhões de dólares de negócio na China se o paradeiro de Peng Shuai não for esclarecido e se as alegações da tenista chinesa não forem devidamente investigadas. "Estamos definitivamente dispostos a retirar o nosso negócio [da China] e a lidar com as complicações que daí advenham. Porque isto é certamente maior do que qualquer negócio. As mulheres precisam de ser respeitadas e não censuradas", sublinhou o dirigente norte-americano.

E-mail dúbio, WTA pede provas. #WhereIsPengShuai

Na quarta-feira, conforme a CGTN Europe, órgão social estatal da China, adiantou no Twitter, Peng Shuai enviou, alegadamente, um e-mail à WTA, em que esclarecia que as notícias do seu desaparecimento, assim como da agressão sexual que teria sofrido, "não são verdadeiras". De acordo com o e-mail divulgado, a jogadora chinesa assegura que "não está em perigo" e mantém-se em "casa". Também deixa claro que, se a WTA publicar mais notícias a seu respeito, o conteúdo deve ser "verificado consigo e divulgado após o seu consentimento". No mesmo dia, em comunicado, Steve Simon realçou ter "dificuldade em acreditar que Peng Shuai realmente escreveu" aquele e-mail e pediu "uma prova independente e verificável de que ela está segura". "[Peng Shuai] deve ter permissão para falar livremente, sem coerção ou intimidação de qualquer fonte", reforçou o presidente da WTA. Nas redes sociais, foi lançado um movimento com a pergunta "Onde está Peng Shuai" (#WhereIsPengShuai), após as supostas acusações feitas pela tenista chinesa. Jogadores influentes como Naomi Osaka, Serena Williams e Novak Djokovic, além de personalidades de outros desportos, incluindo a futebolista internacional portuguesa Jéssica Silva, têm partilhado a sua preocupação com a segurança de Peng Shuai.