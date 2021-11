Presidente do Comité Olímpico internado de urgência

O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP), José Manuel Constantino, foi internado de urgência, na noite de quinta-feira, no Hospital Santa Maria, em Lisboa.

O dirigente, de 71 anos, sentiu-se mal, com sintomas de possível acidente cardiovascular (AVC). Os primeiros sinais não terão sido alarmantes, no entanto. O presidente do COP vai realizar mais exames, com vista a apurar a extensão do problema.

José Manuel Constantino lidera o Comité Olímpico Português desde 2013.