Portugal derrota Espanha e sonha com final do Europeu

A Seleção portuguesa de hóquei em patins derrotou a Espanha por 10-9 num jogo impróprio para cardíacos. Com este triunfo, a equipa das quinas fica mais perto da final, mas ainda falta uma jornada.

Decisivos foram os dois golos lusos no último minuto, com o último tento a surgir a 13 segundos do fim.

Ao intervalo havia empate 4-4.

Esta sexta-feira, equipa das quinas defronta Andorra.



Veja os instantes finais da partida: