Pegue na calculadora. Eis as contas que Portugal tem de fazer para chegar à final do Europeu

Portugal não depende apenas de si para chegar à final do Europeu de hóquei em patins. Mesmo que ganhe à Andorra, esta sexta-feira, a seleção nacional está dependente do resultado entre França e Espanha e pode mesmo entrar no rinque, às 21h45, já apurada ou eliminada.

Portugal ocupa a terceira posição do Europeu, com sete pontos, os mesmos da Espanha, segunda classificada, que derrotou na quinta-feira, e menos três do que a França, que bateu a equipa das quinas por 5-3. Espanhóis e franceses jogam entre si às 18h30. Há, ainda, a Itália, que está no quarto lugar, com cinco pontos, ainda sonha com a final, ainda que de forma quase utópica, e defronta a Alemanha às 15h30.

Portugal, Espanha e França podem terminar todos com 10 pontos. O primeiro critério de desempate é o confronto direto e o segundo é o "goal average". No minitorneio a três, portugueses e espanhóis têm diferença negativa de um golo e os franceses têm diferença positiva de dois.

A seleção portuguesa sabe que garante sempre a final se fizer frente à Andorra um resultado melhor do que os espanhóis diante da França.

Eis as contas de Portugal para chegar à final