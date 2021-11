Diogo Abreu na meia-final do Mundial de trampolim

O ginasta Diogo Abreu garantiu presença na semifinal do concurso individual de trampolim, dos Mundiais da modalidade, que decorrem no Azerbaijão. Portugal assegurou também lugares em finais de duplo minitrampolim em singulares e por equipas.

Diogo Abreu, que foi 11.º classificado nos Jogos Tóquio 2020, concluiu as qualificações na 10.ª posição, com um total de 109.415 pontos, no somatório dos dois exercícios.

Fora da semifinal, que junta os 24 melhores das qualificações e está agendada para sábado, ficaram Diogo Ganchinho, que foi 29.º classificado, Ricardo Santos e Pedro Ferreira, que concluíram nos lugares 64 e 67, respetivamente.

No concurso feminino, Beatriz Martins foi 29.ª nas qualificações, seguida de Catarina Nunes e Sofia Correia, que foram 30.ª e 31.ª classificadas, respetivamente, enquanto Mariana Carvalho concluiu no lugar 49.

As prestações nas eliminatórias não permitiram aos ginastas portugueses garantir a qualificação para a final por equipas, definida pelo somatório das três melhores notas individuais.

No duplo minitrampolim, Diogo Cabral e Inês Martins asseguraram presença nas finais masculina e feminina, respetivamente, enquanto na competição de duplo minitrampolim por equipas, Portugal também garantiu presença em ambas as finais.

Portugal está representado nos Mundiais, que decorrem até domingo, por 22 ginastas, nas variantes masculina e feminina de trampolim, duplo mini-trampolim e tumbling, que pontuam para o concurso completo (all-around).