COP dá Medalha de Excelência Desportiva a medalhados olímpicos

Os medalhados nos Jogos Olímpicos (Pedro Pichardo, Patrícia Mamona, Jorge Fonseca e Fernando Pimenta) receberam a Medalha de Excelência Desportiva atribuída pelo Comité Olímpico de Portugal (COP).

Pichardo, ouro em Tóquio no triplo salto, lembra que “ainda falta muito tempo [para Paris 2024]. Obviamente quero ganhar, mas tenho de respeitar os rivais”.

Já Patrícia Mamona, mostrou-se orgulhosa pelo reconhecimento. “É a confirmação de que estão atentos e de que nos estão a apoiar”.

Fernando Pimenta, bronze nos JO e campeão do mundo, pede melhores condições para os atletas.

Por sua vez, o judoca Jorge Fonseca, também medalha de bronze, reafirma a promessa feita: “Vou voltar a trabalhar para conquistar a medalha de ouro em Paris 2024”.

Na gala de celebração olímpica de 2021, realizada esta quarta-feira em Lisboa, Vicente de Moura, antigo presidente do COP, também foi distinguido com a ordem olímpica nacional.

Os prémios juventude foram atribuídos à ciclista Maria Martins e ao canoísta Pedro Casinha.

A britânica Pamela Vipond, do Comité Olímpico Internacional e diretora-adjunta da Solidariedade Olímpica, foi agraciada com a medalha de mérito, e Vicente Moura, que presidiu ao COP entre 1990 e 1993 e entre 1997 e 2013 e chefiou a missão aos Jogos Los Angeles1984, com a ordem olímpica nacional.

A Câmara Municipal de Rio Maior recebeu o troféu olímpico, pelo seu trabalho no fomento do desporto, e o Hospital dos Lusíadas o prémio prestígio do COP, pela relação de apoio ao movimento desportivo nacional.

Também os 23 árbitros e juízes portugueses, de 14 modalidades, presentes em Tóquio2020 também foram distinguidos pelo COP.