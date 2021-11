Andebol. FC Porto cilindrado pelo PSG

ANDEBOL - Liga dos Campeões

7ª Jornada

PSG (França) 33-19 FC Porto

Intervalo: 18-4

Melhor marcador do encontro: o polaco do PSG Kamil Syprzak com 8 golos

Pelo FC Porto, o luso-cubano Victor Iturriza obteve 6 golos.

Classificação

1- Vive Kielce (Polónia) 12 pontos

2- Barcelona (Espanha) 9

3- Veszprem (Hungria) 8

4- PSG (França) 7

5- Motor (Ucrânia) 6

6- Flensburg-H. (Alemanha) 5

7- FC Porto 5

8- Dinamo Bucurest (Roménia) 4

8ª jornada

25 nov

FC Porto - PSG (França) 19h45