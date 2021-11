Europeu de hóquei em patins. "Portugal é claramente superior à Itália"

António Chambel, antigo guarda-redes da seleção nacional de hóquei em patins, diz que Portugal é superior à Itália, adversário desta noite no Campeonato da Europa, antevendo que a equipa das quinas vai estar na final contra a França.

Depois da derrota com a França por 5-3, Portugal está obrigado a vencer a Itália na terceira jornada do campeonato de europa, para evitar o afastamento prematuro da final da prova que decorre em Paredes.



"Portugal é claramente superior à Itália. Somos melhores e a balança pende para o lado português. Acredito que teremos uma prestação superior às que já teve neste Europeu frente a uma Itália que joga mais pelos valores individuais e não pelo coletivo. Vamos rumo à final onde, provavelmente, defrontaremos a França, de novo. E, como sabemos, as finais não são apenas para jogar, são para ganhar", refere.



Com o desaire frente à formação gaulesa, Portugal caiu para o terceiro lugar do grupo, com três pontos, menos um do que a Espanha, segunda, e menos dois do que a França, que lidera.