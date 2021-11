O FC Porto estreou-se na Taça CEV de voleibol, esta terça-feira, com uma vitória, na primeira mão dos 16 avos de final, sobre o Olympiacos, por 3-0.

Sob o olhar do presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, as campeãs nacionais derrotaram as gregas, que tinham caído da Liga dos Campeões, pelos parciais de 25-21, 25-18 e 25-17.

Na próxima quarta-feira, dia 24 de novembro, o FC Porto desloca-se à Grécia, para o jogo da segunda mão da eliminatória.