Europeu de hóquei em patins. Portugal perde com a França e complica as contas

A seleção nacional masculina de hóquei em patins complicou as contas do apuramento para a final do Europeu, esta terça-feira, ao perder diante da França, por 5-3.

Os franceses adiantaram-se em Paredes logo a abrir a partida, por intermédio de Roberto di Benedetto. O irmão, Carlo, que joga no FC Porto, aumentou a vantagem poucos minutos depois.

A segunda parte arrancou com um golo de Portugal, pelo "stick" de João rodrigues, na conversão de um livre direto. Contudo, Roberto di Benedetto repôs a vantagem com um bis.

Carlo di Benedetto também bisou, de livre direto, mas Gonçalo Alves reduziu, antes de o outro di Benedetto fazer o "hat-trick". A fechar a partida, Alves reduziu e fechou a contagem.

Com esta derrota, Portugal cai para o terceiro lugar do grupo, com três pontos, menos um do que a Espanha, segunda, e menos dois do que a França, que lideram. Passam à final de sábado os dois primeiros classificados. Falta, ainda, à seleção nacional disputar três jogos.