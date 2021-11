Suns somam oitava vitória seguida e mandam Rockets ao tapete

Os Phoenix Suns somaram a oitava vitória consecutiva, a melhor série atual da NBA, na madrugada desta segunda-feira, com um 89-115 em casa dos Houston Rockets, que averbaram a 11.ª derrota seguida.

Jae Crowder, com 26 pontos, JaVale McGee, com um duplo-duplo de 19 pontos e 14 ressaltos, e Chris Paul, com 15, estiveram em destaque pelos vice-campeões, que tiveram seis jogadores a fazer 10 ou mais pontos.

Do lado de Houston, ninguém chegou, sequer, aos 20 pontos. Christian Woods, com 17 pontos, aproximou-se, e Alperen Sengun ainda se destacou com um duplo-duplo de 10 pontos e 10 ressaltos.

Phoenix sobe ao segundo lugar da Conferência Oeste, com nove vitórias e três derrotas, só superada pelos Golden State Warriors. Os Rockets caem para o 15.º e último lugar, com somente um triunfo em 13 jogos.