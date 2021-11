Renato Garrido: "Resultado importante para nos dar confiança"

Renato Garrido, selecionador nacional de hóquei em patins, assume a importância da goleada por 10-0 frente à Alemanha na primeira jornada do Europeu, em Paredes.

"Estivemos algo ansiosos na primeira parte, talvez por ser o primeiro jogo, mas na segunda parte tudo foi feito com mais clarividência. É um resultado importante para dar confiança para encararmos o próximo jogo", disse, à RTP.

O próximo adversário é a França, na terça-feira, que venceu a Itália na primeira jornada. O selecionador português não está surpreendido.

"Já tinha falado da França, para mim não é surpresa. Vai ser um jogo difícil", termina.

Portugal goleou a Alemanha com golos de Gonçalo Alves (bis), Telmo Pinto (bis), Jorge Silva (bis), Henrique Magalhães, João Rodrigues, Rafa e Diogo Rafael.

A seleção portuguesa é a atual campeã do mundo e procura recuperar o título europeu perdido em 2018 para a Espanha. O Campeonato da Europa decorre no Multiusos de Paredes, que esteve perto da sua lotação máxima no jogo de Portugal.