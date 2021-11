Portugal arranca Europeu com goleada frente à Alemanha

A seleção portuguesa de hóquei em patins arrancou a participação no Europeu com uma goleada expressiva frente à Alemanha, por 10-0.

O empate ainda durou oito minutos, com a Alemanha a aguentar as ofensivas portuguesas, que quebraram ao oitavo minuto, com o primeiro golo de Gonçalo Alves.

A primeira parte terminou já com Portugal a vencer por 3-0, com Telmo Pinto e Jorge Silva a fecharem o marcador do primeiro tempo.

O resultado tomou dimensões de goleada na segunda parte. Gonçalo Alves bisou, tal como Jorge Silva e Telmo Pinto. Henrique Magalhães, João Rodrigues, Rafa e Diogo Rafael marcaram os restantes golos.

O selecionador Renato Garrido começou o jogo com Ângelo Girão na baliza, Henrique Magalhães, Hélder Nunes, Gonçalo Alves e João Rodrigues.

O próximo jogo da seleção está marcado para as 21h45 de terça-freita, frente à França.



Depois do primeiro dia de competição, Espanha, França e Portugal lideram com três pontos, enquanto que Alemanha, Itália e Andorra estão com zero pontos.

A seleção portuguesa é a atual campeã do mundo e procura recuperar o título europeu perdido em 2018 para a Espanha. O Campeonato da Europa decorre no Multiusos de Paredes, que esteve perto da sua lotação máxima no jogo de Portugal.