Jorge Braz. Portugal tem de "escalar novamente a montanha"

Conquistar o Mundial é chegar ao cume do montanha, mas o ciclo seguinte começa do sopé. É a mensagem transmitida pelo selecionador nacional de futsal, Jorge Braz, no início da preparação para o Europeu.

“Chegou a altura de começarmos a escalar novamente a montanha. É isso que temos de perceber. Do ponto de vista da preparação, não começamos no topo. Temos de começar cá em baixo novamente", sublinha o selecionador, em entrevista ao site oficial da Federação.

A seleção terá de "pôr os pés no chão, refinar, trabalhar ainda mais" do que até agora, para conseguir "escalar e ir passando etapa a etapa":

"Agora vamos ter dois momentos de preparação interessantes. Teremos outro momento em dezembro e, depois, estamos cá para o estágio final do Europeu. Temos de perceber esse percurso, o que temos de fazer. Temos de fazer ainda mais e melhor do que temos feito até aqui do ponto de vista do nosso processo e da nossa preparação. Isso é fundamental."

Na fase de grupos do Euro, Portugal terá como adversários os Países Baixos, a Ucrânia, a Sérvia e a Bielorrússia. Jorge Braz alerta que os holandeses "querem provocar a surpresa" e chegar aos quartos de final.