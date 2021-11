Joel Rocha é o novo treinador do Braga/AAUM

Joel Rocha sucede a Bruno Guimarães, que foi demitido há uma semana, e terá como missão prioritária colocar o clube em lugar de acesso "play-off". O Braga iniciou mal a época e, com oito jornadas decorridas, está no 9.º lugar da Liga de futsal.

Joel Rocha é o novo treinador do Sp. Braga/AAUM. O técnico, de 40 anos, estava sem clube, depois de ter terminado a ligação de sete épocas com o Benfica , no verão passado.

A aposta dos minhotos recai num dos treinadores mais experientes e mais titulados nos últimos anos em Portugal. Joel Rocha foi duas vezes campeão nacional, conquistou por três vezes a Taça de Portugal e a Taça da Liga. Tem, ainda, duas Supertaças no currículo.

A sua estreia no banco do Braga/AAUM está marcada para domingo, 21 de novembro, às 17h00, na casa do Modicus Castest, 11.º classificado do campeonato.