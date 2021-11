Europeu de hóquei em patins. França surpreende Itália, Espanha goleia Andorra

A França surpreendeu a Itália na primeira jornada do Europeu de hóquei em patins, no Pavilhão Multiusos de Gondomar, com uma vitória por 8-5.

Carlo di Benedetto, avançado do FC Porto, foi a grande figura da vitória francesa, com quatro golos apontados. O irmão Roberto marcou mais três golos e Erwan Debrouver fez o último golo dos gauleses.



Para a Itália, marcaram Frederico Ambrosi (bis), Davide Gavioli (bis) e Giulio Cocco.

No segundo jogo do dia, a Espanha esmagou Andorra por 11-0. A seleção espanhola, campeão europeia em título, venceu com quatro jogadores em destaque, que bisaram: Ferran Font, do Sporting, Ignacio Alabart, Pau Bargalló, Sergi Aragonès, do Benfica. Carles Grau, Sergi Panadero e Toni Pérez, do Sporting, fecharam a vitória.

Segue-se o jogo entre Portugal, atual campeão mundial, e a Alemanha, às 21h45.