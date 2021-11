Portugal derrotado pela Grécia

A seleção portuguesa de basquetebol feminino perdeu pela primeira vez no Grupo G de qualificação para o campeonato da Europa de 2023, na Grécia, por 64-57.

Depois do triunfo na receção à Estónia, na quinta-feira, por 62-43, a seleção lusa saiu derrotada do segundo encontro, disputado em Xanthi, onde já perdia ao intervalo por 35-19.

A Grécia, que tinha vencido a Grã-Bretanha, por 73-66, lidera o agrupamento, com quatro pontos, mais um do que Portugal e Estónia e mais dois do que as britânicas.

Os vencedores dos 10 grupos avançam para a fase final, assim como os quatro melhores segundos classificados.