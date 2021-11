Diogo Rafael não foi campeão mundial, mas voltou à seleção para reconquistar o Europeu

Diogo Rafael foi um dos jogadores que ficou fora da lista do Mundial que a seleção portuguesa conquistou, em 2019, mas o internacional de 31 anos regressou à seleção para ser bicampeão europeu, depois do título conquistado em 2016, do qual fez parte.

O último jogo de Diogo Rafael na seleção foi mesmo na final do Euro 2018, que a seleção perdeu por 6-3. O objetivo é reconquistar o troféu.

"Fiquei triste por não ter feito parte da seleção do Mundial, mas são opções e é um orgulho estar de volta e estou de corpo e alma para representar a seleção. Estamos confiantes, somos campeões do mundo e há expectativas neste Europeu. Na última vez a jogar em casa, fomos campeões. É especial termos o público e estamos preparados", disse.

O rótulo de favoritismo acarreta mais pressão, mas também motivação, aos olhos de Diogo Rafael: "Vem com os dois, a pressão que falam é importante e significa que Portugal tem qualidade, mas a confiança também sobe. O objetivo final é ser campeões da europa, isso é o mais importante".