Andebol. Sporting derrota Benfica na Luz

O Sporting venceu o Benfica, no pavilhão da Luz, por 30-27, em partida da jornada nove do campeonato de andebol.

Os leões continuam invictos e lideram o campeonato com nove vitórias. Já os encarnados sofrem, precisamente, a primeira derrota.

O Benfica liderou grande parte da primeira parte e chegou ao intervalo a vencer 11-10. O Sporting reagiu na segunda parte e chegou a ter cinco golos de vantagem (22-27). As águias ainda reagiram, mas a equipa de Alvalade nunca mais perdeu a liderança.

Demis Grigoras, com sete golos, foi o melhor marcador do Benfica e do jogo.

O FC Porto também soma por vitórias todos os jogos disputados.

9ª Jornada 13 nov SC Horta 20-23 Maia Madeira SAD 30-28 Avanca Águas Santas 26-25 ABC Benfica 27-30 Sporting Sanjoanense 27-21 Boa Hora Xico Andebol 27-35 FC Porto 33-30 FC Gaia Classificação 1- FC Porto (307-216) 27 pontos 2- Sporting (325-235) 27 3- Benfica (314-226) 25 4- Belenenses (252-256) 21 5- Águas Santas (218-202) 20 -1 jogo 6- Maia (224-233) 19 7- Vitória Setúbal (222-214) 18 -1 jogo 8- Sanjoanense (206-207) 16 -1 jogo 9- FC Gaia (238-234) 15 -1 jogo 10-Madeira SAD (245-262) 15 11-Avanca (252-280) 15 12-Póvoa (178-188) 13 -2 jogos 13-Boa Hora (186-240) 10 -1 jogo 14-ABC (207-247) 9 -1 jogo 15-SC Horta (169-211) 9 -2 jogos 16- Xico Andebol (218-310) 9