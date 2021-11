Andebol. Sporting derrota Benfica na Luz

O Sporting venceu o Benfica, no pavilhão da Luz, por 30-27, em partida da jornada nove do campeonato de andebol.

Os leões continuam invictos e lideram o campeonato com nove vitórias. Já os encarnados sofrem, precisamente, a primeira derrota.

O Benfica liderou grande parte da primeira parte e chegou ao intervalo a vencer 11-10. O Sporting reagiu na segunda parte e chegou a ter cinco golos de vantagem (22-27). As águias ainda reagiram, mas a equipa de Alvalade nunca mais perdeu a liderança.

Demis Grigoras, com sete golos, foi o melhor marcador do Benfica e do jogo.