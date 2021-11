Nove anos depois, capitão João Rodrigues quer vingar Europeu perdido em Paredes

"Na altura foi muito duro, eu vivi esse momento. Foi um dos momentos mais duros das nossas carreiras, perdemos o Europeu a seis segundos do fim. Fez-nos crescer. Ajudou-nos a construir este percurso que temos feito. É uma oportunidade de, passados tantos anos, dar um título a estas pessoas que vieram ver", disse.

O jogador do Barcelona começou esse jogo no banco e é agora uma das figuras da seleção. João Rodrigues recorda a final de 2012, perdida nos últimos segundos, como um dos momentos mais duros da carreira e quer recompensar os adeptos de Paredes.

Desde então, Portugal conquistou um Europeu, em 2016, e um Mundial, em 2019. O avançado de 31 anos esquece o palmarés para se focar numa nova competição.

"O palmarés não joga na segunda-feira, fica para trás. É um grupo que foi campeão do mundo, mas a partir do dia 15 não entra na pista. É uma nova competição, nova oportunidade de fazer história. Vai ser difícil, vamos dar tudo para chegar à final e vencer", atira.

Formado no Paço de Arcos, João Rodrigues conta ainda com passagens pelo Benfica e Barcelona, onde joga dese 2018 com o compatriota Hélder Nunes, também nos convocados para o Europeu.