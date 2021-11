A Seleção de hóquei em patins venceu, esta sexta-feira, a França, por 3-1, no último jogo de preparação antes do início do Campeonato da Europa da modalidade.

Os golos da equipa das quinas foram apontados por Hélder Nunes, Diogo Rafael e Gonçalo Alves.

Já pelos gauleses descontou Antoine Le Berre.

No Europeu, que decorre em Paredes a partir de segunda-feira, Portugal vai defrontar Alemanha, França, Itália, Espanha e Andorra.