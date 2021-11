Clippers chegam à sexta vitória consecutiva com reviravolta

Os Los Angeles Clippers tiveram de recuperar de uma desvantagem de 17 pontos sobre os Miami Heat, na madrugada desta sexta-feira, para chegarem à sexta vitória consecutiva na NBA. Venceram por 112-109.

Paul George, com 27 pontos, e Ivica Zubac, com um duplo-duplo de 18 pontos e 11 ressaltos, destacaram-se ao serviço dos californianos.

De nada valeram o duplo-duplo de 30 pontos e 11 ressaltos de Bam Adebayo, os 25 pontos de Kyle Lowry e os 23 de Tyler Hierro nos Heat.

Com este triunfo, os Clippers sobem à zona dos "play offs", no sexto lugar da Conferência Oeste, com um saldo de sete vitórias e quatro derrotas. Miami cai para a zona de apuramento para as eliminatórias, para o sétimo posto do Este, com o mesmos sete triunfos, mas cinco derrotas.