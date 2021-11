Volta a Itália 2022 arranca em Budapeste e termina em Verona

A Volta a Itália em bicicleta de 2022 vai terminar em Verona, com um contrarrelógio individual de 17 quilómetros, anunciou, esta quinta-feira, a organização da prova, que decorrerá entre os dias 6 e 29 de maio.

Na 105.ª edição do Giro o pelotão percorrerá um total de 3.410 quilómetros que terminarão no anfiteatro romano da Arena de Verona. As três primeiras etapas decorrerão na Hungria, com partida em Budapeste.



A capital da Hungria devia ter acolhido o arranque do Giro em 2020, mas a prova teve de ser adiada e alterada devido à pandemia da Covid-19.

A Volta a Itália de 2022 terá seis etapas de montanha, com quatro chegadas no alto. Mantêm-se no mapa do trajeto as subidas ao Edna e ao Mortirolo, que poderão ser decisivas para a classificação individual.

O colombiano Egan Bernal, da INEOS, venceu o Giro 2021. João Almeida foi sexto classificado. Na edição anterior, o português fora quarto.