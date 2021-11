Confira a primeira convocatória da seleção de futsal sem Ricardinho

O selecionador nacional de futsal, Jorge Braz, chamou 15 jogadores para os dois jogos particulares frente aos Países Baixos, os primeiros após Portugal ter conquistado o Mundial e o abandono de Ricardinho.

Em comparação com a equipa que ganhou o título mundial, na Lituânia, além de Ricardinho, Braz retirou da lista Bebé, Afonso Jesus, Pany Varela e Vítor Hugo, e chamou Edu, Nilson, Mário Freitas e Silvestre.

Portugal joga nos Países Baixos a 15 e 16 de novembro, num duplo duelo que vai servir de preparação para a fase final do Euro 2020, que arranca a 16 de janeiro, precisamente, em terras holandesas. Naquele torneio, a equipa das quinas vai defender o título europeu conquistado em 2018.

Em Amesterdão e Groningen, os Países Baixos serão adversários de Portugal no Grupo A, juntamente com a Ucrânia. Sérvia e Bielorrússia têm, ainda, de lutar entre si pela restante vaga na fase final do Euro.

Os dois particulares marcam o regresso de Portugal à competição, depois de ter conquistado o Mundial, e serão os primeiros jogos sem Ricardinho, o agora antigo capitão, que esta semana anunciou a sua retirada.

A equipa de Jorge Braz joga a 15 de novembro, às 18h00, em Almere e no dia seguinte, às 15h00, em Zeist.

Convocatória:

Guarda-redes: André Sousa (Benfica), Edu (Valdepeñas);

Fixos: André Coelho (FC Barcelona), João Matos (Sporting), Nilson (Benfica), Tomás Paçó (Sporting);

Alas: Bruno Coelho (Nápoles), Mário Freitas (Fundão), Miguel Ângelo (Sporting), Pauleta (Sporting), Silvestre (Benfica), Tiago Brito (Sporting de Braga);

Universais: Erick (Sporting), Fábio Cecílio (Sporting de Braga);

Pivôs: Zicky (Sporting).