Benfica ganha na Europe Cup e vai agora defrontar o Sporting

O Benfica venceu os russos Parma-PariMatch, por 92-89, em jogo da 5.ª jornada do grupo C da Europe Cup de basquetebol.

A partida foi decidida no prolongamento, após empate a 78 no final do tempo regulamentar. No prolongamento, os encarnados levaram a melhor com um 14-11.

Aaron Broussard, com 19 pontos, e Ben Romdhane, com 14 pontos e 11 ressaltos, estiveram em destaque.

Com este triunfo fora de casa, o Benfica apura-se para a segunda fase de grupos da prova europeia.

A equipa das águias vai agora ter pela frente o Sporting, primeiro classificado do grupo F.

O FC Porto ainda procura o apuramento para a próxima fase.