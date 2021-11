Ângelo Girão esquece glórias do passado e foca-se em reconquistar o Europeu

Ângelo Girão, guarda-redes da seleção nacional, esquece as conquistas do passado do Europeu e Mundial para focar-se no objetivo de reconquistar o troféu de campeão da Europa. Jogar em casa pode ser decisivo, num torneio que será disputado na próxima semana em Paredes.

"Jogar em casa, com público a nosso favor, ainda nos deixa com mais vontade de ir para dentro de campo. O título de Oliveira de Azeméis [2016] não traz nada de extra, os títulos ficam à porta. Quando entrarmos dentro de campo não têm significado. Começamos do zero. São títulos importantes, mas queremos vencer outra vez. Temos de ter essa noção que os títulos não jogam", disse à imprensa.



Portugal vai arrancar a competição como campeão do Mundo, prova conquistada em 2019. Ângelo Girão foi figura na final frente à Argentina, com três penáltis defendidos. No entanto, a seleção nacional perdeu a final do último Europeu, em 2018, frenta à Espanha.

Ângelo Girão quer voltar a ser protagonista e tem como objetivo sofrer o menor número de golos possível.



"Essa final [Mundial] foi muito boa para todos, para mim em particular. O meu objetivo é ficar a zero em todos os jogos, mas o importante é que a equipa ganhe, não me importo de sofrer dez golos, desde que consigamos marcar onze. O importante é que a taça fique cá", atira.

Quatro candidatos

Portugal mede forças com Espanha, França, Itália, Alemanha e Andorra, na primeira fase, entre segunda e sexta-feira. Girão analisa os adversários e acredita que pode ser um Europeu muito equilibrado.



"Alemanha e Andorra estão num patamar inferior e são mais acessíveis, mas temos de estar ao nosso melhor nível. A França é muito forte, Itália tem uma seleção jovem, mas com capacidade enorme e a Espanha é sempre uma eterna candidata. Penso que pode ser o Europeu mais equilibrado de todos, os jogadores jogam muitos em Portugal, que é o melhor campeonato agora. Não acho que vamos ver resultados muito desequilibrados", perspetiva