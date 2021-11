Ricardinho retira-se da seleção de futsal

Ricardinho anunciou, esta terça-feira, a retirada da seleção nacional de futsal. O anúncio foi feito em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol.

"Hoje vim anunciar o final de um ciclo. Apesar de me custar muito, foi uma caminhada incrível e inesquecível. Não sabia que ia ser tão perfeito. Vou dizer um até já à seleção nacional, é a decisão mais difícil que estou a tomar na minha carreira, mas acho que é hora de dar lugar aos mais jovens", disse, em conferência de imprensa.

O atleta diz que teve "os dois piores anos da sua carreira, com a saída de Espanha, o Covid-19 e o projeto falhado em França. Tive uma lesão grave, tinha uma última bala para disparar na Lituânia", disse.

"Disse que o Mundial iria ser a minha última competição pela seleção. Todos viram a minha dedicação na última caminhada depois da lesão. Agarrei-me aos meus colegas, ao meu treinador e aos portugueses. Esta história termina da melhor maneira, com um Europeu e um Mundial, para além de vários títulos individuais", termina, num discurso emocionado.

O jogador de 36 anos termina a carreira internacional depois da conquista do Campeonato do Mundo, prova onde foi eleito o melhor jogador do torneio. Ricardinho garante que vai continuar a jogar por mais alguns anos.

"Ainda tenho alguns anos para dar ao futsal nos clubes. Esta é apenas uma decisão com a seleção", diz.

Ricardinho foi eleito seis vezes o melhor jogador do Mundo. No total, conquistou 40 títulos coletivos. Com a camisola da seleção nacional, marcou 141 golos em 187 jogos disputados.

