Fernando Gomes pede última internacionalização a Ricardinho em Portugal

Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, pediu a Ricardinho que fizesse um último jogo de despedida pela seleção nacional, no dia em que o jogador se despediu da carreira internacional.

"Que nos permitas fazer a tua última internacionalização em solo português, num pavilhão cheio", disse, e Ricardinho aceitou o convite.

O dirigente da FPF reage à decisão de Ricardinho com um "misto de sensações"

"Entendemos e respeitamos. Sem ti na quadra nenhuma equipa fica mais forte. É com mágoa que digo que ainda não temos aqui na Cidade do Futebol o pavilhão das nossas seleções e para cuja existência tanto trabalhaste. Dizias que ia ser um dia duro, de muito orgulho, é isso também o sinto. Que aceites tornares-te a partir de hoje embaixador vitalício da nossa Seleção", disse ainda.

Ricardinho anunciou, esta terça-feira, a retirada da seleção nacional de futsal. O anúncio foi feito em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol.

O jogador de 36 anos termina a carreira internacional depois da conquista do Campeonato do Mundo, prova onde foi eleito o melhor jogador do torneio. Ricardinho garante que vai continuar a jogar por mais alguns anos.

Ricardinho foi eleito seis vezes o melhor jogador do Mundo. No total, conquistou 40 títulos coletivos. Com a camisola da seleção nacional, marcou 141 golos em 187 jogos disputados.